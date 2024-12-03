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В Башкирии простились в бойцом СВО Ильнуром Маликовым

В Башкирии простились в бойцом СВО Ильнуром Маликовым

09:36, 03 дек 2024

В селе Новокутово Чекмагушевского района Башкирии состоялось прощание с военнослужащим Ильнуром Маликовым. О трагическом событии сообщил руководитель районной администрации Реканс Ямалеев в социальных сетях.

Уроженец башкирского села встал на защиту Родины осенью 2022 года в период частичной мобилизации. Позднее Ильнур Шамилович принял решение продолжить службу по контракту в рядах Министерства обороны.

За проявленное мужество при выполнении воинского долга Маликов был удостоен медали «За воинскую доблесть». Защитнику Отечества было всего 25 лет.

«Выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным и близким Ильнура. Скорбим вместе с вами», – обратился к близким военнослужащего глава муниципалитета.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чекмагушевский район спецоперация Погибшие на Украине
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