В Башкирии простились в бойцом СВО Ильнуром Маликовым
09:36, 03 дек 2024
В селе Новокутово Чекмагушевского района Башкирии состоялось прощание с военнослужащим Ильнуром Маликовым. О трагическом событии сообщил руководитель районной администрации Реканс Ямалеев в социальных сетях.
Уроженец башкирского села встал на защиту Родины осенью 2022 года в период частичной мобилизации. Позднее Ильнур Шамилович принял решение продолжить службу по контракту в рядах Министерства обороны.
За проявленное мужество при выполнении воинского долга Маликов был удостоен медали «За воинскую доблесть». Защитнику Отечества было всего 25 лет.
«Выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным и близким Ильнура. Скорбим вместе с вами», – обратился к близким военнослужащего глава муниципалитета.
- Ранее мы писали о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии похоронили участника СВО Эдуарда Гатиятуллина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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