В Башкирии простились в бойцом СВО Ильнуром Маликовым

09:36, 03 дек 2024

В селе Новокутово Чекмагушевского района Башкирии состоялось прощание с военнослужащим Ильнуром Маликовым. О трагическом событии сообщил руководитель районной администрации Реканс Ямалеев в социальных сетях.

Уроженец башкирского села встал на защиту Родины осенью 2022 года в период частичной мобилизации. Позднее Ильнур Шамилович принял решение продолжить службу по контракту в рядах Министерства обороны.

За проявленное мужество при выполнении воинского долга Маликов был удостоен медали «За воинскую доблесть». Защитнику Отечества было всего 25 лет.

«Выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным и близким Ильнура. Скорбим вместе с вами», – обратился к близким военнослужащего глава муниципалитета.

Ранее мы писали о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии похоронили участника СВО Эдуарда Гатиятуллина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети