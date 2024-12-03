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В Башкирии семьи с детьми не получат пособия в январе 2025 года

В Башкирии семьи с детьми не получат пособия в январе 2025 года

11:46, 03 дек 2024

Соцфонд России приготовил «новогодний сюрприз» для родителей в Башкирии — в январе 2025-го детских пособий не будет. Зато в декабре казна раскошелится на двойные выплаты.

Всё из-за затяжных новогодних каникул. Чиновники решили перестраховаться и закрыть денежный вопрос заранее. Первый «денежный дождь» уже пошёл — 3 декабря на карты начисляются все виды пособий за ноябрь:

  • единые детские
  • беременным
  • на первенца до 3 лет
  • неработающим родителям с детьми до 1,5 лет.

5 декабря доберутся до маткапитала — придут выплаты на малышей до 3 лет. А 6-го числа порадуют работающих родителей с детьми до полутора лет.

Второй раунд щедрости намечен на конец месяца — 27-28 декабря. Но потом — финансовое затишье до февраля 2025-го.

Особый случай — если пособие только назначили или возобновили в январе. Тут деньги должны прийти в течение пяти рабочих дней, но февраль тогда пропустят.

Почтовики работают по своему графику — разносят пособия с 1 по 25 число. В декабре будет одна доставка, следующую ждите уже в новом году.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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