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Кто сможет забрать пенсионные накопления в 2025 году

Кто сможет забрать пенсионные накопления в 2025 году

20:06, 03 дек 2024

Социальный фонд России рассказал, кто сможет забрать свои пенсионные накопления целиком в следующем году.

Главное условие — сумма должна быть меньше 412 тысяч рублей. Только тогда можно получить все деньги разом, а не частями. По данным СФР, таких "счастливчиков" будет около 713 тысяч человек.

Но есть ещё условия:

  • Вы копили на пенсию с 2002 по 2013 год
  • Достигли пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин).

А как считают? Берут все ваши накопления и делят на 270 месяцев — это период дожития. Если получается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера — можно забрать всё сразу.

Информацией поделился Виктор Ляшок из РАНХиГС. Он же подтвердил — остальным придётся получать накопления частями.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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