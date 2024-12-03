Кто сможет забрать пенсионные накопления в 2025 году
20:06, 03 дек 2024
Социальный фонд России рассказал, кто сможет забрать свои пенсионные накопления целиком в следующем году.
Главное условие — сумма должна быть меньше 412 тысяч рублей. Только тогда можно получить все деньги разом, а не частями. По данным СФР, таких "счастливчиков" будет около 713 тысяч человек.
Но есть ещё условия:
- Вы копили на пенсию с 2002 по 2013 год
- Достигли пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин).
А как считают? Берут все ваши накопления и делят на 270 месяцев — это период дожития. Если получается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера — можно забрать всё сразу.
Информацией поделился Виктор Ляшок из РАНХиГС. Он же подтвердил — остальным придётся получать накопления частями.
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Автор: Семен Подгорный
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