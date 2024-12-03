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В Башкирии ухудшатся погодные условия

В Башкирии ухудшатся погодные условия

21:26, 03 дек 2024

В среду природа подготовила жителям Башкирии неприятный сюрприз. По данным синоптиков Башгидромета, регион накроют облака, местами пройдет мокрый снег. Особую опасность будет представлять гололед на дорогах.

Ветер с юго-запада достигнет скорости до 10 метров в секунду. Ночная температура опустится до -5 градусов, а в отдельных районах столбики термометров покажут все -10. Днем будет немного теплее: от +1 до -4 градусов.

Специалисты Госкомитета РБ по ЧС предупреждают: на дорогах республики образуется гололедица. Ситуацию осложнит туман, который опустится ночью и утром. Видимость упадет до критических 500-1000 метров.

Уфимцам повезло больше: в городе обойдется без серьезных осадков. При юго-западном ветре 5-10 метров в секунду ночная температура составит от 0 до -2 градусов. К полудню воздух прогреется до нулевой отметки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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