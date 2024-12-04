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В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним Александром Булыгиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним Александром Булыгиным

10:41, 04 дек 2024

В Белорецке состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции. Александр Булыгин погиб при выполнении воинского долга этим летом. Ему было всего 27 лет, пишет Подслушано Белорецк.

Жизненный путь Александра неразрывно связан с родным Белорецком. Свои школьные годы он провел в учебных заведениях №1 и №16. Трудовая биография молодого человека началась на Белорецком металлургическом комбинате, где до участия в СВО он работал в канатном цехе.

Земляки вспоминают Александра Вячеславовича как человека исключительных качеств. В его характере удивительным образом сочетались искренность, доброжелательность и обостренное чувство справедливости. С юных лет он проявлял заботу о матери, совмещая учебу с подработками на оптовой базе и пилораме.

Весной 2023 года Александр принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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