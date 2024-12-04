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В Башкирии огорошили прогнозом погоды на Новый год

В Башкирии огорошили прогнозом погоды на Новый год

11:01, 04 дек 2024

Уфа может встретить 2025-й без главного новогоднего атрибута. Синоптики огорошили местных жителей неутешительным прогнозом.

Спойлер для уфимцев — в новогоднюю ночь придётся довольствоваться старым снежным покровом. Метеорологи разочаровали: свежего снега не предвидится ни 31-го, ни 1-го января.

В последний день года термометры в Уфе покажут -3° днём, а к полуночи температура упадёт до -13°. Первое январское утро встретит горожан умеренным морозцем в -8°, к вечеру похолодает до -10°. Небо затянут облака, но они останутся "пустыми".

По региону расклад похожий: в предновогодний день от -2° днём до -5° ночью. Первое число нового года чуть морознее: -5° днём и -8° ночью. Осадков тоже не ждём.

До праздника синоптики обещают всего три "снежных" дня, да и то с символическими осадками. Похоже, природа решила сэкономить на новогоднем декоре.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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