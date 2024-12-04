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В Башкирии простились с 22-летним бойцом СВО Андреем Бочаровым

В Башкирии простились с 22-летним бойцом СВО Андреем Бочаровым

18:39, 04 дек 2024

В башкирском городе Белорецке состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Андреем Бочаровым. Информация поступила от представителей местной администрации.

Свою службу в рядах Вооруженных сил РФ Андрей начал в 2021 году. Спустя два месяца военнослужащий принял решение заключить контракт с Министерством обороны.

В ноябре 2024 года при исполнении воинского долга Андрей Бочаров героически погиб. На момент гибели защитнику Отечества было всего 22 года.

Близкие запомнили Андрея как человека редкой доброты. По воспоминаниям знавших его людей, он отличался отзывчивостью и мягким характером - был из тех, кто "мухи не обидит". В свободное время молодой человек увлекался созданием графики и анимации.

У военнослужащего остались мать, сестра и бабушка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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