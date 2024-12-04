В Башкирии станет по-зимнему холодно

18:57, 04 дек 2024

В Башкирии идут настоящие морозы — температура местами упадет до -17°. По данным Башгидромета, уже5 декабря столбики термометров опустятся до -12° в ясную погоду, а днем будет колебаться от 0° до -5°.

Синоптики обещают снегопад — от легкого до умеренного. На дорогах возможен гололед, так что водителям стоит быть осторожнее. Ветер западный, к вечеру сменится на северный, порывистый.

К пятнице станет еще холоднее: ночью до -17°, днем от -5° до -10°. Настоящая зима близко!

Автор: Семен Подгорный