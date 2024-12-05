В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь

09:25, 05 дек 2024

Погода в Башкирии в начале зимы выдалось необычным. Несмотря на установившийся снежный покров, температура воздуха держится значительно выше нормы. По данным Башгидромета, тёплые воздушные массы создают положительную аномалию в 5-7 градусов выше климатической нормы.

Существенные перемены ожидаются во второй половине недели. 5 декабря республику накроет холодный фронт, который принесёт мокрый снег и гололедицу. Температура начнёт снижаться до привычных зимних значений.

6 декабря столбики термометров опустятся до -8...-13 градусов ночью, а в ясную погоду похолодает до -18. Дневные температуры составят -5...-10 градусов.

7 и 8 декабря жителей республики ждёт умеренно морозная погода. Ночью температура достигнет -10...-15 градусов, при прояснениях до -17...-22 градусов. Днём будет держаться -7...-12 градусов. Из-за повышения атмосферного давления сильных осадков не предвидится.

Вторая декада декабря преподнесёт новый сюрприз. По прогнозу Гисметео, температура снова повысится до -2 градусов днём и -4 градусов ночью. Ожидается возвращение мокрого снега.

Автор: Семен Подгорный