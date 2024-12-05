Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь

В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь

09:25, 05 дек 2024

Погода в Башкирии в начале зимы выдалось необычным. Несмотря на установившийся снежный покров, температура воздуха держится значительно выше нормы. По данным Башгидромета, тёплые воздушные массы создают положительную аномалию в 5-7 градусов выше климатической нормы.

Существенные перемены ожидаются во второй половине недели. 5 декабря республику накроет холодный фронт, который принесёт мокрый снег и гололедицу. Температура начнёт снижаться до привычных зимних значений.

6 декабря столбики термометров опустятся до -8...-13 градусов ночью, а в ясную погоду похолодает до -18. Дневные температуры составят -5...-10 градусов.

7 и 8 декабря жителей республики ждёт умеренно морозная погода. Ночью температура достигнет -10...-15 градусов, при прояснениях до -17...-22 градусов. Днём будет держаться -7...-12 градусов. Из-за повышения атмосферного давления сильных осадков не предвидится.

Вторая декада декабря преподнесёт новый сюрприз. По прогнозу Гисметео, температура снова повысится до -2 градусов днём и -4 градусов ночью. Ожидается возвращение мокрого снега.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирию придёт аномальная погода
Общество в Башкирии
В Башкирию придёт аномальная погода
В Башкирии дали неожиданный прогноз на февраль и начало марта
Общество в Башкирии
В Башкирии дали неожиданный прогноз на февраль и начало марта
Погода сильно удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода сильно удивит жителей Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok