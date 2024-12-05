«Все добротно, но жить некому» — житель Башкирии пожаловался на вымирание деревень
09:53, 05 дек 2024
В Башкирии местный житель обратился к главе региона Радию Хабирову через соцсети с тревожным сигналом — его родная деревня превращается в призрак. Картина, которую он застал при последнем визите, заставила его схватиться за голову.
"Приезжаю домой — а там будто после апокалипсиса. Дома стоят крепкие, ухоженные, только жить в них некому", — поделился мужчина в комментариях под постом главы республики во "ВКонтакте".
Сельчанин напомнил — именно деревни всегда были демографическим донором России.
"Раньше без всяких пособий детей рожали, а теперь что? Целые сёла пустеют", — отметил он.
Автор сообщения уверен: без срочных мер по возрождению сельской жизни ситуацию не исправить. Он задаётся вопросом — неужели республике больше не нужны деревни?
- Ранее "Новости Башкортостана" писали о том, что депутат Госсобрания назвал жителей Башкирии «ботами».
Автор: Семен Подгорный
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