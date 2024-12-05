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Фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея

Фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея

10:36, 05 дек 2024

Поклонники башкирской поп-звезды Элвина Грея переполошились — они уверены, что супруга артиста Инзиля ждёт малыша. Причиной стал свежий пост музыканта в соцсетях, где он представил тизер своего нового трека "Самая".

На видео внимательные фанаты заметили, как Инзиля прячет живот под свободной одеждой. Сам артист подогрел интерес публики, спросив подписчиков, что необычного они увидели в ролике.

В комментариях тут же развернулось бурное обсуждение. Одни отмечали, как девушка поправляет одежду на животе, другие обратили внимание на то, что она щеголяет в куртке мужа. Впрочем, нашлись и те, кто пошутил про извечную проблему певца — его привычку ходить без головного убора, несмотря на перенесённые операции на ушах.

Премьера песни "Самая" намечена на 6 декабря. А вот официальных комментариев по поводу возможного пополнения в семействе пока нет.

«Бул янымда»: Элвин Грей и Гузель Уразова снова поют вместе после громкой ссоры

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Элвин Грей
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