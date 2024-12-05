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Праздник за чужой счёт: чиновники Уфы спилили ёлку собственников, пока тех не было дома

Праздник за чужой счёт: чиновники Уфы спилили ёлку собственников, пока тех не было дома

11:02, 05 дек 2024

Новогодний скандал разгорелся в Дёмском районе Уфы. Местные власти решили сэкономить на праздничном убранстве и присвоили себе чужую ель, которую семья растила два десятилетия.

История вскрылась после хвастливого поста районной администрации в соцсетях. Чиновники радостно отрапортовали об установке «согласованной с владельцем» ёлки возле ДК «Орион». Но не тут-то было!

Настоящие хозяева дерева быстро обнаружили пропажу и разоблачили обман. Оказалось, что зелёную красавицу спилили, пока никого не было дома. Никакого согласования с собственниками — супругой и тёщей местного жителя Андрея — не проводилось.

«Ёлку посадил мой тесть больше 20 лет назад. А теперь её просто украли среди бела дня!», — возмущается Андрей.

Особенно горько пришлось детям, которые каждый год наряжали семейное дерево.

«Как объяснить ребёнку, куда делась его ёлка? Что администрации района важнее набить свои карманы, чем уважать чужую собственность?» — делится местная жительница Ирина.

Жители района требуют от администрации объяснений, но чиновники пока хранят молчание.

  • Ранее "Новости Уфы и Башкирии" сообщили о том, что на улице Кулибина произошёл пожар: один пострадавший.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба администрации Дёмского района
Теги: Уфа
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