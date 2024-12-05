Праздник за чужой счёт: чиновники Уфы спилили ёлку собственников, пока тех не было дома
11:02, 05 дек 2024
Новогодний скандал разгорелся в Дёмском районе Уфы. Местные власти решили сэкономить на праздничном убранстве и присвоили себе чужую ель, которую семья растила два десятилетия.
История вскрылась после хвастливого поста районной администрации в соцсетях. Чиновники радостно отрапортовали об установке «согласованной с владельцем» ёлки возле ДК «Орион». Но не тут-то было!
Настоящие хозяева дерева быстро обнаружили пропажу и разоблачили обман. Оказалось, что зелёную красавицу спилили, пока никого не было дома. Никакого согласования с собственниками — супругой и тёщей местного жителя Андрея — не проводилось.
Особенно горько пришлось детям, которые каждый год наряжали семейное дерево.
Жители района требуют от администрации объяснений, но чиновники пока хранят молчание.
- Ранее "Новости Уфы и Башкирии" сообщили о том, что на улице Кулибина произошёл пожар: один пострадавший.