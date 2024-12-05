Дворец борьбы в Уфе превратился в VIP-зону? Общественник поднял вопрос о нецелевом использовании спортивного объекта
11:11, 05 дек 2024
Дворец борьбы, построенный за миллиарды рублей в Уфе, неожиданно сменил свое назначение. Вместо детских тренировок и соревнований там теперь проходят элитные форумы и деловые встречи. Об этом сообщил уфимский общественник Альберт Рахматуллин.
По его данным, объект, который строили якобы для развития детского спорта, превратился в очередную площадку для проведения статусных мероприятий. Здесь уже успели отгреметь форум Россия-Казахстан, бизнес-форум и собрание юристов.
«Получается интересная картина — вместо юных спортсменов в залах собираются деловые костюмы, а вместо тренировок проходят фуршеты за бюджетный счёт», — отмечает активист.
Рахматуллин подчеркнул, что против деловых мероприятий он ничего не имеет. Но для этого в городе уже есть специально построенный Конгресс-холл. Активист задается логичным вопросом — не была ли изначально задумана такая трансформация спортивного объекта?
- Ранее "Новости Башкирии и Уфы сегодня" сообщили о том, что в Уфе чиновники спилили ёлку собственников, пока тех не было дома.
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова
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