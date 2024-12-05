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Каракули власти: блокнот главы Башкирии стал причиной бурного обсуждения в интернете

Каракули власти: блокнот главы Башкирии стал причиной бурного обсуждения в интернете

12:07, 05 дек 2024

В Башкирии разгорелись нешуточные страсти вокруг необычного поведения главы региона Радия Хабирова. Во время прямой линии 3 декабря, пока жители задавали наболевшие вопросы, руководитель республики что-то старательно выводил в своём блокноте.

Казалось бы, ничего необычного — записывает проблемы граждан. Но когда Хабиров случайно показал содержимое блокнота в камеру, зрители ахнули — вместо списка вопросов и пометок на страницах красовались загадочные рисунки и линии.

Соцсети тут же взорвались комментариями. Одни сравнили главу с нерадивым школьником, который вместо конспекта малюет на полях. Другие вспомнили про привычку многих руководителей машинально рисовать во время совещаний. Нашлись и графологи-любители, которые попытались расшифровать характер Хабирова по его художествам — отметили обилие прямых линий как признак неуступчивости.

Интересно, что мнения разделились. Часть жителей увидела в этом признак незаинтересованности в проблемах региона. Другие напомнили, что «каракули» на полях — обычное дело для думающего человека и не означают отсутствия внимания к обсуждаемым темам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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