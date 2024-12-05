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Погода сильно удивит жителей Башкирии

Погода сильно удивит жителей Башкирии

22:21, 05 дек 2024

Погода в Башкирии продолжает преподносить сюрпризы местным жителям. Региональное Управление по гидрометеорологии сообщает о существенном похолодании в ближайшие дни.

В пятницу, 6 декабря, территорию республики накроет облачность с прояснениями. Ночные температуры опустятся до -8...-13 градусов, а в ясную погоду столбики термометров покажут до -18°C. Днем ожидается -5...-10 градусов по Цельсию при умеренном северном ветре.

Прогноз на выходные обещает еще более суровую погоду. Температура воздуха приблизится к климатической норме: ночью -10...-15 градусов, при прояснениях до -17...-22°C. Дневные показатели составят -7...-12 градусов.

По данным метеорологов, с началом календарной зимы республика полностью покрылась снегом. Через регион проходит холодный фронт, сопровождающийся мокрым снегом и гололедицей. При этом синоптики отмечают, что рост атмосферного давления не принесет существенных осадков.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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