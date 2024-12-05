Жена Элвина Грея призналась, как справляется с токсичными фанатами

22:48, 05 дек 2024

Инзиля Юльякшина, супруга популярного башкирского исполнителя Элвина Грея, раскрыла секрет борьбы с хейтерами. В сториз она откровенно рассказала о том, как научилась держать удар от негативных комментариев.

Поначалу было несладко — токсики добрались даже до родителей Инзили. Писали гадости и про неё, и про семью. Девушка сильно переживала из-за каждого злобного выпада.

Но время — лучший лекарь. Сейчаскак рассказала сама Инзиля, она просто игнорит хейтеров. По её словам, негатив в сети больше не цепляет.

Ранее мы писали о том, что после громкой ссоры Элвин Грей и Гузель Уразова снова поют вместе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: vk.com/elvingrey