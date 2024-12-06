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В Башкирии очень удивили прогнозом на декабрь

В Башкирии очень удивили прогнозом на декабрь

09:05, 06 дек 2024

Нетипичное тепло в Башкирии скоро сменится настоящими зимними морозами. Несмотря на установившийся снежный покров, регион до сих пор находился во власти теплых воздушных масс. Начало зимнего сезона удивило температурами на 5-7 градусов выше нормы.

Ситуация кардинально изменится уже к концу недели. Региональное Управление по гидрометеорологии сообщает о надвигающемся холодном фронте. Его сопровождение - мокрый снег, снегопады и гололедица.

6 декабря ночная температура опустится до отметки -8...-13 градусов. В ясную погоду столбики термометров могут показать -18. Дневные показатели также не порадуют теплом: от -5 до -10 градусов.

Выходные дни встретят жителей республики умеренными морозами. Ночью температура воздуха составит -10...-15 градусов, при прояснении возможно похолодание до -17...-22 градусов. Дневные температуры установятся на уровне -7...-12 градусов. Повышение атмосферного давления не принесет значительных осадков.

По информации Гисметео, оставшаяся часть декабря не преподнесет температурных сюрпризов. Ожидается стабильный температурный режим: днем от 0 до -9 градусов, ночью от -2 до -10 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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