Кому положены три вида пенсии

09:09, 06 дек 2024

Социальный фонд России выступил с важным разъяснением о пенсионных выплатах. Речь идет о трех видах пенсий: страховой, государственной и социальной. Все они предназначены для людей с инвалидностью, но условия получения существенно различаются.

Достаточно всего одного дня официального трудового стажа, чтобы претендовать на страховую пенсию по инвалидности. А вот если стажа нет совсем, государство назначает социальную пенсию по инвалидности.

Интересный факт: почти 50% получателей социальной пенсии — это дети-инвалиды или люди, получившие инвалидность в детском возрасте.

Отдельная категория — получатели государственной пенсии. К ним относятся граждане, ставшие инвалидами при особых обстоятельствах:

во время военной службы

при подготовке или выполнении космических полетов

в результате радиационных или техногенных катастроф.

Существует особая категория граждан, имеющих право на двойную пенсию. Это инвалиды Великой Отечественной войны и люди с военной травмой. Они могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.

При достижении пенсионного возраста получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности могут рассчитывать на новый вид выплат. Главное условие — наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа. В этом случае им назначается пенсия по старости в равном или повышенном размере.

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Автор: Семен Подгорный