Кому положены три вида пенсии
09:09, 06 дек 2024
Социальный фонд России выступил с важным разъяснением о пенсионных выплатах. Речь идет о трех видах пенсий: страховой, государственной и социальной. Все они предназначены для людей с инвалидностью, но условия получения существенно различаются.
Достаточно всего одного дня официального трудового стажа, чтобы претендовать на страховую пенсию по инвалидности. А вот если стажа нет совсем, государство назначает социальную пенсию по инвалидности.
Интересный факт: почти 50% получателей социальной пенсии — это дети-инвалиды или люди, получившие инвалидность в детском возрасте.
Отдельная категория — получатели государственной пенсии. К ним относятся граждане, ставшие инвалидами при особых обстоятельствах:
- во время военной службы
- при подготовке или выполнении космических полетов
- в результате радиационных или техногенных катастроф.
Существует особая категория граждан, имеющих право на двойную пенсию. Это инвалиды Великой Отечественной войны и люди с военной травмой. Они могут получать одновременно страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.
При достижении пенсионного возраста получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности могут рассчитывать на новый вид выплат. Главное условие — наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа. В этом случае им назначается пенсия по старости в равном или повышенном размере.