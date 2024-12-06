Необычные имена в Башкирии: как родители удивили ЗАГС в 2024 году

09:38, 06 дек 2024

Родители в Башкирии решили не идти по накатанной и выбрали для своих детей имена, от которых у работников ЗАГСа чуть не случился разрыв шаблона.

Девочкам достались настоящие жемчужины: Адалина (в переводе - благородная душа), Лана, Риянна, Сирушо и Лиза. Пацанам тоже свезло - теперь в садике будут бегать Мухаммад Амин (что значит верный путь пророка), Радан, Рафиг, Назиф и Альсаф.

А вот топ-чарт привычных имён не удивил: девчонок по старинке называли Аминами, Софиями, Евами, Эмилиями и Аринами. Для пацанов родители выбирали проверенные варианты - Амир, Тимур, Артём, Марк и Эмир.

Кстати, носители редкого имени Адалина, как говорят знающие люди, обычно становятся душой компании и надёжным плечом для друзей. А малыши по имени Мухаммадамин несут в своём имени целую историю - оно складывается из имени пророка и слова "верный".

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Автор: Семен Подгорный