Необычные имена в Башкирии: как родители удивили ЗАГС в 2024 году
09:38, 06 дек 2024
Родители в Башкирии решили не идти по накатанной и выбрали для своих детей имена, от которых у работников ЗАГСа чуть не случился разрыв шаблона.
Девочкам достались настоящие жемчужины: Адалина (в переводе - благородная душа), Лана, Риянна, Сирушо и Лиза. Пацанам тоже свезло - теперь в садике будут бегать Мухаммад Амин (что значит верный путь пророка), Радан, Рафиг, Назиф и Альсаф.
А вот топ-чарт привычных имён не удивил: девчонок по старинке называли Аминами, Софиями, Евами, Эмилиями и Аринами. Для пацанов родители выбирали проверенные варианты - Амир, Тимур, Артём, Марк и Эмир.
Кстати, носители редкого имени Адалина, как говорят знающие люди, обычно становятся душой компании и надёжным плечом для друзей. А малыши по имени Мухаммадамин несут в своём имени целую историю - оно складывается из имени пророка и слова "верный".