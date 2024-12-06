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Муж Гузель Уразовой превратил конфуз на сцене в шоу

Муж Гузель Уразовой превратил конфуз на сцене в шоу

14:14, 06 дек 2024

Курьезный момент произошел на выступлении известного башкирского дуэта. Во время совместного номера Ильдар Хакимов неожиданно поскользнулся и рухнул прямо на сцене, пока выступал со своей женой Гузель Уразовой. Но артист не растерялся — превратил досадную оплошность в импровизированное ледовое шоу.

Вместо того чтобы смутиться, находчивый исполнитель начал скользить по сцене, имитируя фигурное катание. Его жена Гузель с улыбкой продолжила петь, а публика встретила незапланированное развлечение восторженными аплодисментами.

Видеозапись яркого момента появилась в соцсетях самой певицы. Кстати, звездная пара недавно отметила 21 год совместной жизни и воспитывает четверых детей. В недавнем интервью телеканалу "Вся Уфа" Ильдар намекнул, что они не исключают пополнения в семье — был бы только график посвободнее.

  • Ранее сообщество "Новости про Уфу сегодня" сообщило о том, что поклонники заподозрили Гузель Уразову в новой беременности.
«Бул янымда»: Элвин Грей и Гузель Уразова снова поют вместе после громкой ссоры

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Гузель Уразова
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