В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Иваном Байгузиным

15:04, 06 дек 2024

28-летний контрактник из села Ленинское Мишкинского района погиб в зоне СВО. Накануне земляки простились с Иваном Байгузиным.

В школе Ваня не искал лёгких путей — занимался спортом, участвовал в общественной жизни. Одноклассники тянулись к спокойному и рассудительному парню. После колледжа, где выучился на автомеханика, сразу пошёл в армию.

А дальше — всё как у отца. Контракт, мотострелковые войска, служба Родине. За время службы успел получить медаль 46 ПАП и две награды за доблесть и храбрость. В ноябре 2024-го выполнил свой последний боевой выход.

Сейчас в администрации Мишкинского района говорят — память о нём останется в сердцах земляков. Для местной молодёжи Иван теперь пример настоящего защитника Отечества.

Ранее сообщество "Подслушано Мишкино РБ" сообщало о гибели в СВО Владислава Шамсутдинова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети