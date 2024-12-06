В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Иваном Байгузиным
15:04, 06 дек 2024
28-летний контрактник из села Ленинское Мишкинского района погиб в зоне СВО. Накануне земляки простились с Иваном Байгузиным.
В школе Ваня не искал лёгких путей — занимался спортом, участвовал в общественной жизни. Одноклассники тянулись к спокойному и рассудительному парню. После колледжа, где выучился на автомеханика, сразу пошёл в армию.
А дальше — всё как у отца. Контракт, мотострелковые войска, служба Родине. За время службы успел получить медаль 46 ПАП и две награды за доблесть и храбрость. В ноябре 2024-го выполнил свой последний боевой выход.
Сейчас в администрации Мишкинского района говорят — память о нём останется в сердцах земляков. Для местной молодёжи Иван теперь пример настоящего защитника Отечества.
- Ранее сообщество "Подслушано Мишкино РБ" сообщало о гибели в СВО Владислава Шамсутдинова.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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