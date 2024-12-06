Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии грянут морозы

В Башкирии грянут морозы

22:37, 06 дек 2024

МЧС республики выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на 7 декабря. Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры воздуха.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, ветер будет слабым - до 5 метров в секунду переменных направлений.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки -11,-16 градусов, в ряде районов при прояснениях похолодает до -21 градуса. Дневная температура составит от -7 до -12 градусов Цельсия.

На автомобильных дорогах ночью и утром ожидается ухудшение видимости до 1-2 километров из-за дымки. Спасатели также предупреждают об образовании гололедицы на дорожном покрытии.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии ударят зимние морозы
Общество в Башкирии
В Башкирии ударят зимние морозы
В Башкирии погода готовит новый сюрприз
Общество в Башкирии
В Башкирии погода готовит новый сюрприз
В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°
Общество в Башкирии
В Башкирии грядут морозные выходные: синоптики прогнозируют до -33°
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok