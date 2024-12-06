В Башкирии грянут морозы

22:37, 06 дек 2024

МЧС республики выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях на 7 декабря. Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры воздуха.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, ветер будет слабым - до 5 метров в секунду переменных направлений.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки -11,-16 градусов, в ряде районов при прояснениях похолодает до -21 градуса. Дневная температура составит от -7 до -12 градусов Цельсия.

На автомобильных дорогах ночью и утром ожидается ухудшение видимости до 1-2 километров из-за дымки. Спасатели также предупреждают об образовании гололедицы на дорожном покрытии.

Автор: Семен Подгорный