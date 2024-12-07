В Кушнаренковском районе Башкирии простились с бойцом СВО Данисом Латыповым

14:22, 07 дек 2024

В селе Кушнаренково состоялась траурная церемония прощания с рядовым Данисом Басыровым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции. О трагическом событии сообщил руководитель районной администрации Марат Латыпов в социальных сетях.

Данис Забирович вырос в Кушнаренково. Земляки запомнили его отзывчивым человеком, готовым прийти на выручку в трудную минуту. После смерти матери Данис взял на себя заботу об отце с инвалидностью.

Глава администрации Кушнаренковского района отметил, что когда над страной нависла угроза, Данис Забирович принял решение встать в ряды добровольцев. По словам Марата Латыпова, военнослужащий самоотверженно нёс службу, находясь на передовой, защищая Родину.

Ранее сообщество "Подслушано Кушнаренково в контакте" сообщило о том, что селе Ахметово многодетная мать едва не подожгла собственный дом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети