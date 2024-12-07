В Белорецке похоронили 38-летнего добровольца СВО Вильдара Гильязова

20:17, 07 дек 2024

Очередная утрата в Белорецке — город проводил в последний путь 38-летнего Вильдара Гильязова. Простой работяга с комбината погиб в зоне СВО, куда ушёл добровольцем в феврале.

Не стало настоящего мужика — так говорят о нём земляки. После девятого класса 18-й школы паренёк, оставшийся без отца, пошёл работать на пилораму — надо было помогать матери. Позже перебрался в канатный цех БМК.

На все руки мастер — так вспоминают Вильдара друзья. Хозяйственный был — и по дому всё делал, и по дереву мастерил. Для матери - и сын, и помощник, и защитник. Друзей — море, никому не отказывал в помощи.

В феврале отправился на фронт добровольцем — подписал контракт с Минобороны. Служил в мотострелковом взводе. 14 сентября пришла трагическая весть — Вильдар погиб при выполнении боевого задания.

Ранее "Новости Белорецка" сообщали о том, что в городе простились с 22-летним бойцом СВО Андреем Бочаровым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети