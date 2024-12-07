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В Башкирии дали очень неожиданный прогноз погоды

В Башкирии дали очень неожиданный прогноз погоды

20:45, 07 дек 2024

Зима в Башкирии решила показать характер. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о серьезном похолодании.

В воскресенье ночью термометры покажут от -10 до -15 градусов. В отдельных районах республики столбики термометров понизятся до отметки -23 градуса.

Световой день особой радости не принесет — синоптики прогнозируют температуру воздуха от -7 до -12 градусов. При этом существенных осадков не предвидится.

Единственное утешение — ветер будет слабым, переменных направлений.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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