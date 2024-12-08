Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Появилась очень приятная новость для пенсионеров

Появилась очень приятная новость для пенсионеров

12:14, 08 дек 2024

Некоторым пенсионерам под Новый год привалит двойное счастье — получат сразу две пенсии. Источник в Госдуме сообщил информацию первым.

Председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов раскрыл карты: из-за длинных январских каникул часть пожилых россиян получит деньги авансом уже в декабре. И это ещё не всё!

Самое вкусное — январская пенсия начислится уже с плюшкой. Индексация на 7,3% коснётся ВСЕХ — и тех, кто дома в кресле-качалке отдыхает, и тех, кто продолжает работать. Это вам не шутки — такого не было с самого начала пенсионной реформы.

Правда, есть нюанс — везёт не всем. Если ваш день выплат после 15-го числа — придётся подождать до января. Зато пенсия будет уже по-новому, с надбавкой.

Появились радостные новости о пенсиях

Читайте также:

Появились радостные новости о пенсиях
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Появилась очень приятная новость о пенсиях
Общество в Башкирии
Появилась очень приятная новость о пенсиях
Появились очень приятные новости о пенсиях
Общество в Башкирии
Появились очень приятные новости о пенсиях
Появилась очень приятная новость для пенсионеров
Общество в Башкирии
Появилась очень приятная новость для пенсионеров
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии
Экономика в Башкирии
Ноябрьские выплаты пенсионерам в России: кого ждет прибавка к пенсии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok