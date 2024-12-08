Появилась очень приятная новость для пенсионеров

12:14, 08 дек 2024

Некоторым пенсионерам под Новый год привалит двойное счастье — получат сразу две пенсии. Источник в Госдуме сообщил информацию первым.

Председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов раскрыл карты: из-за длинных январских каникул часть пожилых россиян получит деньги авансом уже в декабре. И это ещё не всё!

Самое вкусное — январская пенсия начислится уже с плюшкой. Индексация на 7,3% коснётся ВСЕХ — и тех, кто дома в кресле-качалке отдыхает, и тех, кто продолжает работать. Это вам не шутки — такого не было с самого начала пенсионной реформы.

Правда, есть нюанс — везёт не всем. Если ваш день выплат после 15-го числа — придётся подождать до января. Зато пенсия будет уже по-новому, с надбавкой.

Ранее "Новости Уфы и Башкортостана" писали о том, кому положены три вида пенсии.

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Автор: Семен Подгорный