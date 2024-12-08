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В Уфе откроются сразу три резиденции Деда Мороза

В Уфе откроются сразу три резиденции Деда Мороза

13:01, 08 дек 2024

В преддверии Нового года Уфа превратится в настоящую вотчину Деда Мороза. В этом году главный зимний волшебник решил не ограничиваться одной резиденцией и откроет сразу три точки для приема маленьких гостей.

Как стало известно изданию «Новости Уфы и Башкортостана», эпицентром праздничного веселья станет площадь имени Ленина. Именно там, с 26 декабря, распахнет свои двери главная резиденция Деда Мороза. Организаторы обещают насыщенную программу с играми, активностями и, конечно же, возможностью лично пообщаться с самым долгожданным гостем праздника.

Но это еще не все. Дедушка Мороз решил быть ближе к каждому ребенку и откроет два филиала своей резиденции: в Демском парке и парке "Волна" в Затоне.

Напомним, что в прошлом году резиденция Деда Мороза пользовалась огромной популярностью, собрав более 130 тысяч посетителей. В этом году, с учетом расширения географии, ожидается еще больший наплыв гостей.

Резиденции будут работать ежедневно с 12:00 до 20:00, начиная с 26 декабря и до 12 января.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: дед мороз Уфа
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