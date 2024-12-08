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В Учалах скончалась главный редактор местной газеты Фирдаус Ахмедьянова

В Учалах скончалась главный редактор местной газеты Фирдаус Ахмедьянова

20:57, 08 дек 2024

Накануне в Учалах на 61-м году оборвалась жизнь Фирдаус Ахмедьяновой — профи с большой буквы, всю жизнь отдавшей башкирской журналистике, сообщает "Новости Учалы в контакте".

Деревенская девчонка из Яр-Бишкадака, после филфака БГУ пришла простым корреспондентом в «Серп и молот». А потом — как по учебнику: доросла до главреда, руководила печатными СМИ в республиканском агентстве. Последние три года Фирдаус Ишмуратовна была у руля Учалинского информцентра — филиала Издательского дома «Республика Башкортостан».

За заслуги перед республикой ей присвоили звание заслуженного работника печати и СМИ Башкирии.

Прощание с Фирдаус Ахмедьяновой пройдёт во вторник, 10 декабря, в Учалах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Агентство по печати и СМИ РБ
Теги: Учалы
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