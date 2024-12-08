В Башкирию придут сильные морозы

21:22, 08 дек 2024

Настоящая зима приходит в Башкирию. Синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поделились прогнозом на начало недели.

В понедельник, 9 декабря, жителей региона ожидает существенное понижение температуры. Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки -10...-15 градусов, а в отдельных районах похолодает до -18...-23 градусов. Дневная температура составит -5...-10 градусов. Осадков не предвидится, а ветер будет дуть с юго-запада, умеренной силы.

Во вторник характер погоды изменится. Ожидается небольшой снег, который усилится до умеренного в северных районах республики. Температурный режим немного смягчится: ночью термометры покажут -8...-13 градусов, однако на юго-востоке похолодает до -18. Дневные показатели останутся на уровне -5...-10 градусов. Местами прогнозируются метели.

Автор: Семен Подгорный