В Абзелиловском районе Башкирии температура воздуха упала до -30 градусов
11:21, 09 дек 2024
Экстремальные морозы накрыли башкирскую глубинку — в деревне Хамитово Абзелиловского района термометры зафиксировали тридцатиградусный минус. Местные жители только пожимают плечами: для их горного района такие температуры — обычное дело.
Хамитово славится своим суровым микроклиматом. Из-за особенностей рельефа здесь всегда холоднее, чем в остальных районах республики. Местные давно привыкли к капризам природы и воспринимают низкие температуры как должное, сообщает "Подслушано Аскарово".
Синоптики региона прогнозируют небольшое потепление — сегодня столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Ожидается небольшой снегопад, а водителям стоит быть осторожнее из-за вероятного гололёда на дорогах.
- Ранее мы писали о том, что в Абзелиловском районе перевернулся автомобиль скорой помощи: пострадали 2 человека.
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Автор: Семен Подгорный