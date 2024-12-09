В Абзелиловском районе Башкирии температура воздуха упала до -30 градусов

11:21, 09 дек 2024

Экстремальные морозы накрыли башкирскую глубинку — в деревне Хамитово Абзелиловского района термометры зафиксировали тридцатиградусный минус. Местные жители только пожимают плечами: для их горного района такие температуры — обычное дело.

Хамитово славится своим суровым микроклиматом. Из-за особенностей рельефа здесь всегда холоднее, чем в остальных районах республики. Местные давно привыкли к капризам природы и воспринимают низкие температуры как должное, сообщает "Подслушано Аскарово".

Синоптики региона прогнозируют небольшое потепление — сегодня столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Ожидается небольшой снегопад, а водителям стоит быть осторожнее из-за вероятного гололёда на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Абзелиловском районе перевернулся автомобиль скорой помощи: пострадали 2 человека.

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Автор: Семен Подгорный