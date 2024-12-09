Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Абзелиловском районе Башкирии температура воздуха упала до -30 градусов

В Абзелиловском районе Башкирии температура воздуха упала до -30 градусов

11:21, 09 дек 2024

Экстремальные морозы накрыли башкирскую глубинку — в деревне Хамитово Абзелиловского района термометры зафиксировали тридцатиградусный минус. Местные жители только пожимают плечами: для их горного района такие температуры — обычное дело.

Хамитово славится своим суровым микроклиматом. Из-за особенностей рельефа здесь всегда холоднее, чем в остальных районах республики. Местные давно привыкли к капризам природы и воспринимают низкие температуры как должное, сообщает "Подслушано Аскарово".

Синоптики региона прогнозируют небольшое потепление — сегодня столбики термометров поднимутся до -5 градусов. Ожидается небольшой снегопад, а водителям стоит быть осторожнее из-за вероятного гололёда на дорогах.

В Башкирию придут сильные морозы

Читайте также:

В Башкирию придут сильные морозы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район погода
Читайте также

На Башкирию надвигаются экстремальные морозы
Общество в Башкирии
На Башкирию надвигаются экстремальные морозы
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Общество в Башкирии
Зима не сдается: Башкирию накроют сильный ветер и крепкие морозы
Погода в Башкирии приготовила сюрприз
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила сюрприз
В Башкирии похолодает еще сильнее
Общество в Башкирии
В Башкирии похолодает еще сильнее


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok