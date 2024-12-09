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Новый проспект в Уфе может получить имя Муртазы Рахимова

Новый проспект в Уфе может получить имя Муртазы Рахимова

11:28, 09 дек 2024

Жители Уфы решают судьбу нового проспекта в Кировском районе. Городские власти запустили опрос — предлагают назвать 2,8-километровую магистраль в честь первого президента республики Муртазы Рахимова.

Проектировщики уже наметили трассу будущего проспекта — он протянется через Кузнецовский Затон от улицы Пугачева до Оренбургского тракта, сообщает "Подслушано Уфа вконтакте".

Интересно, что это не первая попытка увековечить имя Рахимова на карте города. Недавно уфимцы предлагали переименовать улицу Цюрупы в центре города. Аргумент простой — в названиях улиц должны быть имена людей, связанных с историей республики.

Двум школам в Башкирии дали имя Муртазы Рахимова

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Автор: Семен Подгорный
Фото: gorodufa.ru
Теги: Уфа рахимов муртаза
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