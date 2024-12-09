Новый проспект в Уфе может получить имя Муртазы Рахимова

11:28, 09 дек 2024

Жители Уфы решают судьбу нового проспекта в Кировском районе. Городские власти запустили опрос — предлагают назвать 2,8-километровую магистраль в честь первого президента республики Муртазы Рахимова.

Проектировщики уже наметили трассу будущего проспекта — он протянется через Кузнецовский Затон от улицы Пугачева до Оренбургского тракта, сообщает "Подслушано Уфа вконтакте".

Интересно, что это не первая попытка увековечить имя Рахимова на карте города. Недавно уфимцы предлагали переименовать улицу Цюрупы в центре города. Аргумент простой — в названиях улиц должны быть имена людей, связанных с историей республики.

Ранее мы писали о том, что в Уфе подросток-мигрант избил инвалида за простое замечание.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: gorodufa.ru