Боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО

11:43, 09 дек 2024

Под Херсоном боец с позывным «Халид» из башкирского батальона имени Губайдуллина вступил в схватку с украинским беспилотником и победил.

23 октября группа эвакуации вытаскивала раненых с передовой. Один из бойцов — «Охотник» — подорвался на мине. Его спрятали в лесополосе и отправились за остальными. В этот момент появился вражеский дрон-камикадзе, пишет "Подслушано Акъяр".

«Времени на размышления не было — открыл огонь», — рассказывает военнослужащий из Хайбуллинского района.

Точное попадание, и беспилотник взорвался в воздухе. Взрывной волной контузило самого стрелка и его товарищей, но главное — все остались живы.

Сейчас герой с осколочными ранениями находится в госпитале. До СВО за его плечами — служба в инженерных войсках, на атомном крейсере «Пётр Великий» и даже операции против сомалийских пиратов. На передовую Халид отправился добровольцем — вслед за младшим братом, заключившим контракт с Минобороны.

Ранее мы писали о том., что в Хайбуллинском районе пенсионер на «шестерке» устроил гонки с ДПС.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети