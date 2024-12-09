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Боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО

Боец из Хайбллинского района Башкирии спас сослуживцев, сбив вражеский дрон в зоне СВО

11:43, 09 дек 2024

Под Херсоном боец с позывным «Халид» из башкирского батальона имени Губайдуллина вступил в схватку с украинским беспилотником и победил.

23 октября группа эвакуации вытаскивала раненых с передовой. Один из бойцов — «Охотник» — подорвался на мине. Его спрятали в лесополосе и отправились за остальными. В этот момент появился вражеский дрон-камикадзе, пишет "Подслушано Акъяр".

«Времени на размышления не было — открыл огонь», — рассказывает военнослужащий из Хайбуллинского района.

Точное попадание, и беспилотник взорвался в воздухе. Взрывной волной контузило самого стрелка и его товарищей, но главное — все остались живы.

Сейчас герой с осколочными ранениями находится в госпитале. До СВО за его плечами — служба в инженерных войсках, на атомном крейсере «Пётр Великий» и даже операции против сомалийских пиратов. На передовую Халид отправился добровольцем — вслед за младшим братом, заключившим контракт с Минобороны.

  • Ранее мы писали о том., что в Хайбуллинском районе пенсионер на «шестерке» устроил гонки с ДПС.
Минобороны РФ: 300 тысяч контрактников готовы к отправке в зону СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Хайбуллинский район спецоперация
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