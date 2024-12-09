Каринэ Хабирова превратила личный праздник в помощь тяжелобольным
14:15, 09 дек 2024
Первая леди Башкортостана Каринэ Хабирова превратила свой день рождения в масштабную благотворительную акцию. Вместо традиционных букетов и презентов она предложила неравнодушным направить средства на поддержку Уфимского хосписа, сообщает "Новости Уфы в контакте".
Амбициозная цель сбора — 500 тысяч рублей. На момент старта акции копилка добрых дел уже пополнилась на 115 тысяч. Эти деньги пойдут на развитие как стационарной помощи, так и мобильных бригад хосписа, которые оказывают поддержку тяжелобольным пациентам на дому по всей республике.
"Каждый рубль приближает нас к тому, чтобы профессиональная помощь стала доступнее для тех, кто в ней остро нуждается", — поделилась Каринэ Хабирова.
По её словам, особое внимание уделяется развитию выездной службы — это позволяет пациентам получать квалифицированный уход, оставаясь в привычной домашней обстановке.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Каринэ Хабировой
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