Каринэ Хабирова превратила личный праздник в помощь тяжелобольным

14:15, 09 дек 2024

Первая леди Башкортостана Каринэ Хабирова превратила свой день рождения в масштабную благотворительную акцию. Вместо традиционных букетов и презентов она предложила неравнодушным направить средства на поддержку Уфимского хосписа, сообщает "Новости Уфы в контакте".

Амбициозная цель сбора — 500 тысяч рублей. На момент старта акции копилка добрых дел уже пополнилась на 115 тысяч. Эти деньги пойдут на развитие как стационарной помощи, так и мобильных бригад хосписа, которые оказывают поддержку тяжелобольным пациентам на дому по всей республике.

"Каждый рубль приближает нас к тому, чтобы профессиональная помощь стала доступнее для тех, кто в ней остро нуждается", — поделилась Каринэ Хабирова.

По её словам, особое внимание уделяется развитию выездной службы — это позволяет пациентам получать квалифицированный уход, оставаясь в привычной домашней обстановке.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Каринэ Хабировой