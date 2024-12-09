Погода приготовила жителям Башкирии необычный сюрприз

21:32, 09 дек 2024

Погода в Башкирии готовит очередной сюрприз для жителей. Региональное управление Башгидромета сообщило о грядущих изменениях метеоусловий.

Во вторник республику накроют снегопады разной интенсивности. В дневные часы осадки усилятся до умеренных. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными — синоптики предупреждают о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Ветер с юго-запада усилится, особенно в светлое время суток. Ночью термометр покажет от -7 до -12 градусов, а юго-восточные районы встретят похолодание до -17. Дневная температура установится в диапазоне -3...-8 градусов.

В среду характер погоды существенно не изменится. Снегопады продолжатся, местами разыграются метели. Юго-западный ветер сохранит умеренную силу с периодическими усилениями.

Температурный режим останется практически неизменным: ночью -5...-10 градусов, на юго-востоке до -15. Дневные показатели термометра не превысят отметку -3...-8 градусов.

Автор: Семен Подгорный