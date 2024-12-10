Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на конец декабря и новогодние праздники

В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на конец декабря и новогодние праздники

10:06, 10 дек 2024

Жителей республики ожидает настоящая погодная карусель. На смену холодам придёт потепление, которое принесёт с собой не только метели, но и коварную гололедицу, предупреждают специалисты Башгидромета.

Последние недели уходящего года решили попрощаться с солнцем. Небесная канцелярия распорядилась укрыть небосвод плотным облачным покровом, который будет щедро одаривать регион осадками.

По данным Гисметео, особенно щедрыми на снегопады станут четыре декабрьских дня: 13, 17, 30 и 31 числа.

Начиная с двадцатых чисел, термометр ночью будет показывать -9 градусов. Дневные температуры установятся на отметках -7...-8 градусов. Такой температурный режим сохранится как в последний день 2024-го, так и в первый день наступающего года.

Новый год начнётся с продолжения снежной истории – 2 января ожидается обильный снегопад. Однако уже с 4 января небесная канцелярия сменит гнев на милость: осадки прекратятся, а погода порадует жителей Башкирии солнечным настроением. При этом сильного похолодания синоптики не прогнозируют.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

Придут ли в Башкирию морозы в декабре
Общество в Башкирии
Придут ли в Башкирию морозы в декабре
В Башкирии придет аномально теплая погода
Общество в Башкирии
В Башкирии придет аномально теплая погода
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды
Общество в Башкирии
Синоптики Башкирии дали неожиданный прогноз погоды
В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь
Общество в Башкирии
В Башкирии дали очень неожиданный прогноз на декабрь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok