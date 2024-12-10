В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на конец декабря и новогодние праздники

10:06, 10 дек 2024

Жителей республики ожидает настоящая погодная карусель. На смену холодам придёт потепление, которое принесёт с собой не только метели, но и коварную гололедицу, предупреждают специалисты Башгидромета.

Последние недели уходящего года решили попрощаться с солнцем. Небесная канцелярия распорядилась укрыть небосвод плотным облачным покровом, который будет щедро одаривать регион осадками.

По данным Гисметео, особенно щедрыми на снегопады станут четыре декабрьских дня: 13, 17, 30 и 31 числа.

Начиная с двадцатых чисел, термометр ночью будет показывать -9 градусов. Дневные температуры установятся на отметках -7...-8 градусов. Такой температурный режим сохранится как в последний день 2024-го, так и в первый день наступающего года.

Новый год начнётся с продолжения снежной истории – 2 января ожидается обильный снегопад. Однако уже с 4 января небесная канцелярия сменит гнев на милость: осадки прекратятся, а погода порадует жителей Башкирии солнечным настроением. При этом сильного похолодания синоптики не прогнозируют.

Автор: Семен Подгорный