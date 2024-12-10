Появились хорошие новости о выплатах

10:11, 10 дек 2024

Минтруд расширил категории граждан, имеющих право на компенсацию в 4 миллиона рублей при получении инвалидности в ходе специальной военной операции. Теперь денежная поддержка доступна не только военным, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".

В обновленный список вошли:

сотрудники силовых структур (Росгвардия, ФСБ)

добровольцы и волонтеры

командированные специалисты в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

работники госпредприятий

сотрудники ФСИН и следственных органов

спасатели и пожарные

госслужащие федерального и муниципального уровня.

Эта мера поддержки действует для всех, кто получил ранение при выполнении задач в зоне СВО, независимо от ведомственной принадлежности.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии семьи с детьми не получат пособия в январе 2025 года.

Автор: Семен Подгорный