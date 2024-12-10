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Появились хорошие новости о выплатах

Появились хорошие новости о выплатах

10:11, 10 дек 2024

Минтруд расширил категории граждан, имеющих право на компенсацию в 4 миллиона рублей при получении инвалидности в ходе специальной военной операции. Теперь денежная поддержка доступна не только военным, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".

В обновленный список вошли:

  • сотрудники силовых структур (Росгвардия, ФСБ)
  • добровольцы и волонтеры
  • командированные специалисты в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области
  • работники госпредприятий
  • сотрудники ФСИН и следственных органов
  • спасатели и пожарные
  • госслужащие федерального и муниципального уровня.

Эта мера поддержки действует для всех, кто получил ранение при выполнении задач в зоне СВО, независимо от ведомственной принадлежности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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