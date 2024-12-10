Появились хорошие новости о выплатах
10:11, 10 дек 2024
Минтруд расширил категории граждан, имеющих право на компенсацию в 4 миллиона рублей при получении инвалидности в ходе специальной военной операции. Теперь денежная поддержка доступна не только военным, сообщает портал "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня".
В обновленный список вошли:
- сотрудники силовых структур (Росгвардия, ФСБ)
- добровольцы и волонтеры
- командированные специалисты в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области
- работники госпредприятий
- сотрудники ФСИН и следственных органов
- спасатели и пожарные
- госслужащие федерального и муниципального уровня.
Эта мера поддержки действует для всех, кто получил ранение при выполнении задач в зоне СВО, независимо от ведомственной принадлежности.
- Ранее мы писали о том, что в Башкирии семьи с детьми не получат пособия в январе 2025 года.
Автор: Семен Подгорный
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