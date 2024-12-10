46-летний менеджер по продажам из Нефтекамска погиб в зоне СВО

11:10, 10 дек 2024

Трагические вести пришли в Башкирию — не стало Ильшата Назметдинова, который отправился защищать Родину полтора года назад. Прощание с бойцом пройдёт сегодня в его родном городе, сообщает портал "Подслушано Нефтекамск".

Ильшат родился в Нефтекамске в конце семидесятых. После обучения в десятой школе парень выучился на слесаря-инструментальщика. Но природная общительность и умение находить подход к людям привели его в сферу продаж, где он и проработал большую часть жизни.

Весной 2022-го Назметдинов принял решение подписать контракт с Минобороны. 11 сентября текущего года боец погиб в зоне СВО.

Простились с Ильшатом во вторник в ГЦК на Юбилейном проспекте. Землякам он запомнился как открытый и целеустремлённый человек, готовый всегда прийти на помощь.

Ранее в Нефтекамске произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети