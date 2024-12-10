В Куюргазинском районе Башкирии похоронили участника СВО Вадима Николаева

15:23, 10 дек 2024

В деревне Юшатырка Куюргазинского района Башкирии простились с земляком Вадимом Николаевым. 45-летний контрактник получил смертельное ранение на спецоперации, выполняя боевую задачу, сообщает портал "Подслушано в Ермолаево".

До фронта Вадим жил как все - отслужил в армии, вернулся в родные края и работал на колхозных полях. Позже перебрался с семьей в соседнюю Оренбургскую область. В августе 2023-го решил отправиться на СВО - подписал контракт с Минобороны.

В мае 2024-го пришла трагическая весть - боец погиб при выполнении задания. Односельчане собрались проводить героя в последний путь.

Ранее мы писали о том, что в Куюргазинском районе спасатели вытащили лося, застрявшего в пруду.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети