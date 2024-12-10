Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Куюргазинском районе Башкирии похоронили участника СВО Вадима Николаева

В Куюргазинском районе Башкирии похоронили участника СВО Вадима Николаева

15:23, 10 дек 2024

В деревне Юшатырка Куюргазинского района Башкирии простились с земляком Вадимом Николаевым. 45-летний контрактник получил смертельное ранение на спецоперации, выполняя боевую задачу, сообщает портал "Подслушано в Ермолаево".

До фронта Вадим жил как все - отслужил в армии, вернулся в родные края и работал на колхозных полях. Позже перебрался с семьей в соседнюю Оренбургскую область. В августе 2023-го решил отправиться на СВО - подписал контракт с Минобороны.

В мае 2024-го пришла трагическая весть - боец погиб при выполнении задания. Односельчане собрались проводить героя в последний путь.

  • Ранее мы писали о том, что в Куюргазинском районе спасатели вытащили лося, застрявшего в пруду. 
46-летний менеджер по продажам из Нефтекамска погиб в зоне СВО

Читайте также:

46-летний менеджер по продажам из Нефтекамска погиб в зоне СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Куюргазинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кулакова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кулакова
В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Алексеем Бурлаковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником Алексеем Бурлаковым
В Башкирии простились с участником СВО Ильмиром Залиловым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Ильмиром Залиловым
В Белорецке похоронили 38-летнего добровольца СВО Вильдара Гильязова
Общество в Башкирии
В Белорецке похоронили 38-летнего добровольца СВО Вильдара Гильязова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok