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В Уфе разгорелся скандал из-за нового снегоплавильного пункта

В Уфе разгорелся скандал из-за нового снегоплавильного пункта

21:08, 10 дек 2024

В Уфе жители Кузнецовского затона встали на защиту экологии — они не хотят, чтобы грязный городской снег плавили рядом с их домами. Разбираемся, что происходит.

Мэрия Уфы собирается построить четвёртую снегоплавильню. Один из вариантов — улица Пугачёва в Кузнецовском затоне, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня". Местные тут же забили тревогу: территория находится в водоохранной зоне, где сливаются реки Белая и Уфа. А это, на секундочку, главный источник питьевой воды для всего города.

«Нам сюда будут свозить весь центр — снег с реагентами, солью и нефтепродуктами. И всё это потечёт прямиком в питьевую воду!» — возмущаются местные жители.

В мэрии попытались успокоить народ — решение пока не принято, волноваться рано. Сам мэр Ратмир Мавлиев подчеркнул: установку построят подальше от жилых домов. Когда именно — неизвестно.

К слову, у властей наполеоновские планы — к 2026 году в городе должно появиться целых шесть таких комплексов, по два в каждом районе. Сейчас работают только три установки, которые могут переработать 4 тысячи кубов снега за сутки.

  • Ранее мы писали о том, что самолет из Таиланда приземлился в Уфе с отказавшим двигателем.
Житель Уфы сжёг дом вместе с женой ради новой квартиры

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Автор: Семен Подгорный
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа
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