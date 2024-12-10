77-летний артист из Башкирии стал звездой соцсетей благодаря одному фото

22:07, 10 дек 2024

Легендарный артист из Башкирии Фидан Гафаров в свои 77 продолжает сводить с ума поклонниц. Одно фото с букетом цветов в закулисье — и соцсети взорвались комплиментами.

Под публикацией выстроилась целая очередь из восторженных комментариев. «Сердцеед», «красавец», «талант» — и это далеко не полный список эпитетов, которыми осыпали артиста фанаты. Причём среди восхищённых подписчиков оказались не только дамы — мужчины тоже не скупятся на комплименты, называя Гафарова «живой легендой» и «глыбой обаяния».

Несмотря на солидный возраст, Фидан и не думает уходить на покой — продолжает активно гастролировать и радовать зрителей появлениями на сцене Башкирского драматического театра.

Читайте также: Фанаты разглядели округлившийся животик у жены Элвина Грея

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети