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В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды

В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды

22:14, 10 дек 2024

Башкирские метеорологи поделились неожиданным прогнозом на ближайшие дни. Регион накроет волна холода, которая принесёт с собой усиление снегопадов.

По информации республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночные температуры в среду опустятся до отметки -5...-10 градусов. В отдельных районах при прояснении воздух может остыть до -15 градусов.

Дневные показатели термометров также не порадуют жителей республики — синоптики обещают от -3 до -8 градусов. Регион окутает снежная пелена: осадки ожидаются от небольших до умеренных.

Юго-западный ветер сохранит умеренную силу. А 12 декабря снегопады только усилятся, предупреждают метеорологи.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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