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В Башкирии удивили прогнозом на вторую половину декабря и январь

В Башкирии удивили прогнозом на вторую половину декабря и январь

09:22, 11 дек 2024

Циклоническая активность над Уралом усилилась, и это принесёт существенные изменения в погоду Башкирии. Синоптики предупреждают о предстоящих сильных снегопадах в регионе. Высота снежного покрова, которая сейчас на 7-11 сантиметров ниже нормы, может достичь декабрьских климатических показателей.

12 и 13 декабря в отдельных районах республики ожидаются метели в сопровождении сильного ветра. На дорогах образуются снежные заносы и переметы, водителям следует быть готовыми к снежному накату и гололедице. К 12 декабря температура воздуха повысится: ночью до -5...-10 градусов, днём до 0...-5 градусов.

По данным Гидрометцентра России, снегопады продолжатся всю ближайшую неделю. К выходным произойдёт похолодание: днём столбик термометра опустится до -11...-12 градусов, ночью до -21 градуса. С начала следующей недели вновь потеплеет до -6 градусов в дневные часы.

Специалисты Гисметео представили долгосрочный прогноз на декабрь. Согласно их данным, последний месяц года будет относительно тёплым, с дневной температурой не ниже -7 градусов.

В новогоднюю ночь сильных морозов не предвидится. Температура воздуха 31 декабря составит -7 градусов, а 1 января поднимется на один градус выше. В течение новогодних каникул сохранится умеренно морозная погода: -6 градусов днём и -7 градусов ночью.

По вероятностному прогнозу Гидрометцентра России, температурный режим декабря и января ожидается около нормы: -10,8 и -12,5 градуса соответственно. С вероятностью 65-69 процентов температурный фон в Башкирии будет близок к средним многолетним значениям. Однако метеорологи предупреждают о возможных значительных колебаниях температуры, способных привести к развитию опасных метеорологических явлений.

В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на конец декабря и новогодние праздники

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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