Стали известные очень приятные новости о пенсиях
09:52, 11 дек 2024
Масштабное повышение пенсий ожидает россиян в 2025 году. Изменения затронут как получателей социальных, так и страховых пенсий. Президент России уже подписал соответствующий закон.
Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года увеличатся на 14,75%. После индексации средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей. Это решение закреплено в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.
Значительные перемены ждут и получателей страховых пенсий. С первого января 2025 года выплаты увеличатся на 7,3%. Важно отметить: индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Средний размер пенсии поднимется до 24 тысяч рублей.
Правительство определило график повышения пенсий на ближайшие годы. Согласно документу, в 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027 году - на 4%. Эти изменения также зафиксированы в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.
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