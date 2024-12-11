Стали известные очень приятные новости о пенсиях

09:52, 11 дек 2024

Масштабное повышение пенсий ожидает россиян в 2025 году. Изменения затронут как получателей социальных, так и страховых пенсий. Президент России уже подписал соответствующий закон.

Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года увеличатся на 14,75%. После индексации средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей. Это решение закреплено в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

Значительные перемены ждут и получателей страховых пенсий. С первого января 2025 года выплаты увеличатся на 7,3%. Важно отметить: индексация коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Средний размер пенсии поднимется до 24 тысяч рублей.

Правительство определило график повышения пенсий на ближайшие годы. Согласно документу, в 2026 году предусмотрена индексация на 4,5%, а в 2027 году - на 4%. Эти изменения также зафиксированы в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

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Автор: Семен Подгорный