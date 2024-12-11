В Мишкинском районе Башкирии простились с 29-летним героем спецоперации Романом Шамарзановым
14:31, 11 дек 2024
В Мишкинском районе Башкирии земляки проводили в последний путь 29-летнего сержанта Романа Шамарзанова. Бесстрашный боец погиб в сентябре во время ожесточённых боёв в Украинске (ДНР), сообщает портал "Подслушано в Мишкино РБ".
Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который никогда не подводил в самых сложных ситуациях. Особенно отличился Роман во время июльского штурма позиций противника в районе Новоселовки-Первой. Тогда он, будучи помощником гранатометчика, под огнем обеспечивал боеприпасами своих товарищей и прикрывал их позиции.
"Благодаря его решительным действиям боевая задача была выполнена в полном объеме", — отметил командир части в своем рапорте.
- Ранее в Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Иваном Байгузиным.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Станиславом Якушевым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Романом Галиным
Общество в Башкирии
В Уфе простились с участником СВО Романом Страшенко
Общество в Башкирии
Жители Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Александром Севриным