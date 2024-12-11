В Мишкинском районе Башкирии простились с 29-летним героем спецоперации Романом Шамарзановым

14:31, 11 дек 2024

В Мишкинском районе Башкирии земляки проводили в последний путь 29-летнего сержанта Романа Шамарзанова. Бесстрашный боец погиб в сентябре во время ожесточённых боёв в Украинске (ДНР), сообщает портал "Подслушано в Мишкино РБ".

Сослуживцы вспоминают его как надёжного товарища, который никогда не подводил в самых сложных ситуациях. Особенно отличился Роман во время июльского штурма позиций противника в районе Новоселовки-Первой. Тогда он, будучи помощником гранатометчика, под огнем обеспечивал боеприпасами своих товарищей и прикрывал их позиции.

"Благодаря его решительным действиям боевая задача была выполнена в полном объеме", — отметил командир части в своем рапорте.

Ранее в Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Иваном Байгузиным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети