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В Башкирии ожидается аномальная погода

В Башкирии ожидается аномальная погода

21:14, 11 дек 2024

Башкортостан готовится к серьёзному испытанию стихией. По информации специалистов Башгидромета, 12 декабря регион окажется во власти разгулявшейся непогоды. Жителям республики стоит готовиться к снежным заносам и ухудшению видимости на дорогах.

Синоптики рисуют неприятную картину: небо затянет плотными облаками, а на землю обрушатся обильные осадки. Снег и мокрый снег создадут на дорогах опасную обстановку. Видимость может упасть до критических 500-1000 метров, а на проводах и деревьях появится ледяная корка.

Ночью столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов по Цельсию. Жителям юго-востока республики придётся особенно несладко — там похолодает до -14°C. Днём погода немного смилостивится: температура установится в диапазоне от 0 до -5 градусов. Юго-западный ветер разгуляется до 18 метров в секунду.

Специалисты Башгидромета отмечают, что неделя с 9 по 15 декабря отметится активностью циклонов над Уралом. Природа решила компенсировать недостаток снега: 9 декабря его высота не дотягивала до климатической нормы на 7-11 сантиметров.

Столица республики также окажется во власти стихии. Горожан ждёт облачная погода с мокрым снегом и коварной гололедицей. Ночная температура составит от -5 до -7 градусов, а дневная задержится в районе 0...-2°C.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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