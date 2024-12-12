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Какая погода будет в Башкирии в новогоднюю ночь и январские каникулы

Какая погода будет в Башкирии в новогоднюю ночь и январские каникулы

09:45, 12 дек 2024

Жители Башкирии встретят новогоднюю ночь при умеренно морозной погоде. Синоптики поделились метеорологическим прогнозом на завершение декабря и первые дни наступающего года.

Последняя неделя уходящего года порадует жителей Башкирии солнечной погодой. С 23 по 30 декабря дневная температура установится в диапазоне от -6 до -12 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметок от -10 до -14 градусов.

Новогодний праздник ознаменуется пасмурным небом. В последний день декабря дневная температура достигнет -12 градусов, а ночью похолодает до -14.

Осадки покинут регион 23 декабря. Следующее появление снега ожидается только 5 января. На протяжении всего этого периода жители республики смогут наслаждаться ясной погодой.

Первая неделя января преимущественно будет радовать солнечными днями. Снегопады возможны лишь 5 и 6 числа. Дневная температура в период новогодних каникул составит от -8 до -13 градусов, ночные показатели зафиксируются в пределах от -11 до -15 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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