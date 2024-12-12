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ГАИ Башкирии выпустила экстренное обращение к водителям

ГАИ Башкирии выпустила экстренное обращение к водителям

10:51, 12 дек 2024

Зимняя стихия обрушилась на Башкирию — дороги заметает снегом, видимость падает. Республиканская Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с важным предупреждением, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана".

Первым делом водителям настоятельно советуют не лихачить. Никаких опасных манёвров и гонок — только спокойная, размеренная езда. Главные правила простые: держать дистанцию, не ехать очень быстро и пристегнуться всем в салоне. Особое внимание — к юным пассажирам: детские кресла и ремни безопасности обязательны.

Досталось и пешеходам — для них тоже есть инструкция. В такую погоду без светоотражающих элементов на одежде лучше не выходить. А детей и вовсе без сопровождения взрослых во время снегопада на улицу не отпускать.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: гаи
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