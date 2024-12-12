В Куюргазинском районе Башкирии простились с участником СВО Александром Локтионовым
14:18, 12 дек 2024
В четверг, 12 декабря, жители Куюргазинского района Башкирии собрались, чтобы проводить в последний путь своего земляка. Ефрейтор Александр Локтионов погиб на передовой спецоперации, сообщил портал "Подслушано в Ермолаево".
39-летний боец родом из села Ермолаево. Там же окончил коррекционную школу. Рос в большой семье, где научился главному — быть надёжным и ответственным.
Весной этого года Александр подписал контракт с Минобороны и отправился служить в мотострелковое подразделение. Уже в июле пришла трагическая весть — солдат погиб при выполнении боевого задания.
Глава района не сдерживал эмоций, прощаясь с земляком: "Скорбим вместе с родными. Он навсегда останется в памяти народа".
- Ранее в Куюргазинском районе похоронили участника СВО Вадима Николаева.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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