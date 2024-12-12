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Погода сильно удивит жителей Башкирии

Погода сильно удивит жителей Башкирии

21:52, 12 дек 2024

Погодный сюрприз ждёт жителей Башкирии в пятницу, 13 декабря. После суровых морозов республику накроют обильные снегопады с существенным потеплением. Синоптики регионального Управления по гидрометеорологии представили подробный прогноз.

Пасмурная погода и снегопады охватят территорию республики. В отдельных районах разыграются метели, а на дорогах образуются снежные заносы и переметы. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными из-за снежного наката и гололедицы.

Ночные показатели термометров остановятся на отметках от -5 до -10 градусов. Дневная температура окажется значительно мягче — от 0 до -5 градусов по Цельсию. Ветер юго-западного и западного направления будет умеренным, с усилением до сильных порывов.

Метеорологи связывают обильные снегопады с активизацией циклонической деятельности над Уралом. Высота снежного покрова, которая сейчас на 7-11 сантиметров ниже климатической нормы, существенно увеличится. Сильный ветер 13 декабря станет причиной метелей в отдельных районах республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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