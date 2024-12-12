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Романтик из Янаула два часа провисел на заборе возле дома возлюбленной

Романтик из Янаула два часа провисел на заборе возле дома возлюбленной

22:14, 12 дек 2024

Житель Янаула решил устроить любимой сюрприз, но что-то пошло не так. Вместо романтического свидания мужик два часа провисел вниз головой на заборе — как новогодняя игрушка, сообщает портал "Подслушано Янаул".

Всё началось с того, что наш Ромео упёрся в закрытые ворота дома своей зазнобы. Но разве это преграда для настоящей любви? Недолго думая, храбрец полез через забор. И тут судьба решила преподать урок: нога зацепилась за ограду, и кавалер превратился в живой маятник.

Самое интересное, что рядом был его кореш. Но после безуспешных попыток помочь другу дал дёру.

Два часа наш герой любовался на мир вверх тормашками, пока его не спасли полицейские. Говорят, после этого случая мужик зарёкся лазить через забор.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Янаул
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